22.11.2019 - 07:50 |
Mutluluğa 'evet' dediler
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesörü Dr. İlhan Elmacı ile finans ve borsa uzmanı Meltem Elmalı, mutluluğa “Evet” dedi.
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesörü Dr. İlhan Elmacı ile finans ve borsa uzmanı Meltem Elmalı, mutluluğa “Evet” dedi. Raffles Hotel İstanbul’daki nikaha, cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katılırken, ikilinin şahitliğini Nadire İçkale, İzzet Garih, Emek Külür, Tuncay Oktay, Meltem Demir, Sedat Em ve Yalçın Nak yaptı. Elmacı çifti, balayı için Roma’ya gitti.
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