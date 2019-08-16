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16.08.2019 - 07:50

Mutluluğu yakalamış!

ABD’li oyuncu Jada Pinkett SmithMutluluk, huzurla alakalı ve ben de hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim” dedi.

Mutluluğu yakalamış!

Jada Pinkett Smith, Stephen Colbert’in sunduğu ‘The Late Show’a konuk oldu. 47 yaşındaki aktris, hayatında ilk kez mutluluğu yakaladığını itiraf etti. Tüm yaşamı byunca ilk kez bu kadar huzurlu hissettiğini söyleyen Smith, “Mutluluğun zevk almakla çok büyük ilişkisi olduğunu düşünürdüm ve fark ettim ki aslında mutluluk, huzurla alakalı...” dedi.

Eşi Will Smith ilgili de konuşan oyuncu, “Ünlü insanların mükemmel ilişkileri olduğunu kabul eden genel inanıştan ikimiz de bıktık. Oysa ki çok eğlenceli olan ve sizi sürekli güldüren birinin hayatınızda olması tam bir nimet. O moralini her daim yüksek tutan biri” ifadelerini kullandı.


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