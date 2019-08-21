21.08.2019 - 09:08
Müyap Başkanı Bülent Seyhan: Ajdar'a haksızlık ettik!
MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, “Zamanında Ajdar’a haksızlık ettik, oysa ki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi” dedi.
Bülent Seyhan, son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Reynmen’in şarkısıyla video çeken Hadise ve Ebru Polat için de şu yorumu yaptı:
“Menfaat uğruna ne kadar boş olduklarını kanıtladılar.”
"SAHTE TIKLARI ARAŞTIRACAĞIZ"
MÜYAP Başkanı, “Bazı isimler YouTube’dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bakıyorsun; ses yok, şov yok, seyirci yok. MÜYAP olarak sahte tıkları araştıracağız” şeklinde konuştu.