Müyap Başkanı Bülent Seyhan: Ajdar'a haksızlık ettik!

Bülent Seyhan, son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Reynmen’in şarkısıyla video çeken Hadise ve Ebru Polat için de şu yorumu yaptı:

“Menfaat uğruna ne kadar boş olduklarını kanıtladılar.”

"SAHTE TIKLARI ARAŞTIRACAĞIZ"

MÜYAP Başkanı, “Bazı isimler YouTube’dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bakıyorsun; ses yok, şov yok, seyirci yok. MÜYAP olarak sahte tıkları araştıracağız” şeklinde konuştu.