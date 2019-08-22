22.08.2019 - 11:53
Nebahat Çehre: Beren benim kızım
Şarkıcı Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından gözleri nemli bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu karenin altına Nebahat Çehre, "O gözlerin hiç nemlenmesin" notunu düşmüştü. Dün bir AVM'de görüntülenen usta sanatçıya, "Beren Saat ile buluşup dertleştiniz mi?" sorusu yöneltildi.
Nebahat Çehre, "Beren benim kızım. Çok sevdiğim bir insan, onun en ufak üzüntüsü beni de üzüyor. Umarım çok mutlu olur. Hakikatten 'gözünde nem' bile olmasın. Şu sıralar çok görüşemiyoruz, aynı kuaföre gidiyoruz orada karşılaşıyoruz. ‘Görüşelim’ diye anlaşıyoruz ama işlerin yoğunluğundan dolayı bir türlü ayarlayamıyoruz. Bir dost olarak her zaman Beren’in yanındayım, bir annesi bir ablası gibi" ifadelerini kullandı.
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