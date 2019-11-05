Nebahat Çehre: Yeni proje için görüşme yaptık

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de Beymen’den bolca alışveriş yapan Nebahat Çehre, daha sonra meydan katında bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup keyifli bir sohbete oturdu.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Çehre, "Yeni proje için görüşmelerimizi yaptık. Sonuçlanmasını bekliyorum. Kesinleşince haber veririm, şimdilik netleşen bir şey yok" dedi.