MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriNebahat Çehre: Yeni proje için görüşme yaptık
05.11.2019 - 12:08 |

Nebahat Çehre: Yeni proje için görüşme yaptık

Türk sinemasının usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Nebahat Çehre: Yeni proje için görüşme yaptık

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de Beymen’den bolca alışveriş yapan Nebahat Çehre, daha sonra meydan katında bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup keyifli bir sohbete oturdu.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Çehre, "Yeni proje için görüşmelerimizi yaptık. Sonuçlanmasını bekliyorum. Kesinleşince haber veririm, şimdilik netleşen bir şey yok" dedi.

5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Son dakika: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Emre Kaya: Chloe bekar ama 'yengeci' değilim

Emre Kaya: Chloe bekar ama 'yengeci' değilim

Seda Bakan: Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca

Seda Bakan: Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca

Feridun Düzağaç'tan 'Alev Alev' açıklaması

Feridun Düzağaç'tan 'Alev Alev' açıklaması

Sıradaki Haber