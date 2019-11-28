28.11.2019 - 13:36 |
Necati Ateş'e yoğun ilgi
Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde futbol oynadıktan sonra kariyerine yorumcu ve altyapı sorumlusu olarak devam eden Necati Ateş, önceki gün oğlu ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Gün boyunca oğlu ile vakit geçiren Necati Ateş, ilk olarak mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Eski futbolcu, kış aylarının kendini göstermesi ve havaların da soğuması ile birlikte özellikle tekstil ürünü satan mağazalarda oğlu ve kendisi için alışveriş yaptı.
Sevenleri, futbolu bırakmasının üstünden yıllar geçmesine rağmen Necati Ateş'e yoğun ilgi gösterdi.