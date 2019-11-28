Gün boyunca oğlu ile vakit geçiren Necati Ateş, ilk olarak mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Eski futbolcu, kış aylarının kendini göstermesi ve havaların da soğuması ile birlikte özellikle tekstil ürünü satan mağazalarda oğlu ve kendisi için alışveriş yaptı.

Sevenleri, futbolu bırakmasının üstünden yıllar geçmesine rağmen Necati Ateş'e yoğun ilgi gösterdi.