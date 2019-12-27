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27.12.2019 - 09:48 |

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu'yu duygulandıran sürpriz

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun fanlarından eğitime büyük katkı...

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu'yu duygulandıran sürpriz

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin hayranları, Tohum Otizm Vakfı yararına Manisa’da çocukları sevindirdi. Şehzadaler ilçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu İlçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatılıp açıldı.

Bu sürpriz karşısında çok duygulanan oyuncu çift, hayranlarına teşekkür etti.

Neslihan Atagül-Kadir Doğuluyu duygulandıran sürpriz

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    Cadde Yazarları

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