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02.10.2019 - 13:46 |

Neslihan Atagül'e anlamlı hediye

Neslihan Atagül Doğulu, Tohum Otizm Vakfı’nın 'Onlara Bir Şans Verin', '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' ve 'Tohuma Umut Ol' adlı kampanyalarında yer aldı.

Neslihan Atagül'e anlamlı hediye

Neslihan Atagül'ün otizme farkındalık çağrısına hayranları da kayıtsız kalmadı. Doğulu hayranları, 20 Ağustos doğumlu oyuncu için anlamlı bir hediye hazırladı ve onun adına Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Sınıfı Donatma Projesi için bağış yaptı.

Yaptıkları bağışlarla 3 özel eğitim sınıfının donanımını sağlayan Doğulu hayranları, kampanyayı büyütmeyi ve daha fazla sınıf donatmayı hedefliyor.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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