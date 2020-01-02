02.01.2020 - 13:06 |
Nilay Dorsa: Yeni yıl uğurum kırmızı
2019'da müzikseverlere sunduğu 'Caka' isimli tekliyle bereketli bir yıl geçiren şarkıcı Nilay Dorsa, Sahne, kırmızının kendisine uğur getirdiğine inanıyor.
Her zaman olduğu gibi yılbaşına yine gelenekselleştirdiği kırmızılarıyla giren Nilay Dorsa, "Kırmızı sadece yılbaşı gecesinde uğurum, bu sene de tepeden tırnağa kırmızı kıyafet giyerek yeni yıla girdim. İster sahnede olayım, isterse olmayayım yeni yıla girerken kırmızı mutlaka kıyafetimde olur. Kırmızı yeni yıl uğurum” dedi.
Ünlü şarkıcı, yeni yılda yeni bir eserle ve büyük sürprizlerle kaldığı yerden yoluna devam edeceğini belirtti.
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