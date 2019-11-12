Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen taciz itirafı

Posta'nın haberine göre; Deneyimli oyuncu Nilgün Belgün, yeni kitabında yıllar önce yaşadığı taciz olayını itiraf etti.

‘Hayatla Geçinmeyi Seçtim’ adlı kitabında “Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim. Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim. Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen ‘Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi’ dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım.”

İpek Durkal’ın kaleme aldığı kitapta, meslek hayatında yediği kazıkları da anlatan 66 yaşındaki oyuncu:

“Bir dizideki, ünlü bir kadın oyuncu arkadaşımdan teklif geldi. Rolüm küçüktü, ama zamanla dikkat çekti. Sonra birden azaltıldı, ardından sahnelerim çıkartıldı. Senaristi aradığımda bana şu cevabı verdi: ‘Size rol ilerlemiyor dedik, ama gerçek başka! Sahnelerinizi yazmıştım, başroldeki arkadaşınız çıkarılmanızı istedi.’ Olayın şokunu yaşarken ‘Akasya Durağı’ndan teklif aldım.

İlahi adalete bakın ki, ‘Akasya Durağı’ beni kadrodan çıkartan arkadaşın dizisinin tam karşısına konuldu. Onlar reyting kurbanı oldu. Bizimki 4 yıl sürdü. En güzeli, işleri Allah’a havale etmektir” dedi.

'KULAK ZARINI PATLATTIM'

Belgün, aşk hayatını ve evliliklerini de şu sözlerle anlattı:

“Üçüncü evliliğimi Atilla Demircioğlu ile yaptım. Çok mutluyduk, fakat beni aldattı. Üstelik birlikte gezip tozduğumuz evli bir arkadaşımla. İhaneti öğrendiğimde Atilla’nın kafasına küllük fırlattım. Baktım inkar ediyor, tokat attım. Kulağının zarı patladı. Atilla çok pişman oldu. Benden sonra birlikte olduğu kadınları da aldattı.”

“Gerçek aşkı bir kişide yaşadım. Hayatımın bu kısmı biraz hüzünlü. Yaşı benden gençti. Çocuk sahibi olmak istedi. Kendi hayatını kurmasını, aile olmasını istedim. Bu yüzden gittim. Çok üzüldüm, canım çok yandı.”

'MENOPOZ ŞAHANE GEÇTİ'

“52 yaşımda menopoza girdim, ama şahane geçti. Bir anda ateş basıyordu, sinirleniyordum.

Her gün canlı yayın yapıyordum. Stüdyoda bana süslü bir koltuk hazırlamışlar. Görünce kan beynime sıçradı. Koltuğu devirdim, birkaç sandalye tekmeledim, herkes şok geçirdi.

Bir de sevgilimin aldığı hediyeyi kafasına fırlatmıştım. Menopozu böyle az hasarla atlattım işte.”