MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Not al, hepsini bana söylersin'
16.10.2019 - 13:38 |

'Not al, hepsini bana söylersin'

Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan oyuncu Tuvana Türkay, meslektaşı Onur Tuna'nın yorumuna ilginç bir cevap verdi.

'Not al, hepsini bana söylersin'

Formsante Dergisi için çekilen pozunu paylaşan Tuvana Türkay, daha önce de paylaştığı ama sildiği fotoğrafı yeniden yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına meslektaşı Onur Tuna da kayıtsız kalamadı. Tuna, “Ne desem?” mesajını yazdı. Tuvana ise, "Not al, hepsini bana söylersin” yanıtını verdi.

Tuna ile Türkay, 'Ağır Romantik' filminde birlikte rol almıştı.

Not al, hepsini bana söylersin


16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Seçkin ile İzel arasında şaşırtan benzerlik

Ece Seçkin ile İzel arasında şaşırtan benzerlik

Heykeltraş sevgilisine ilham verdi!

Heykeltraş sevgilisine ilham verdi!

Bennu Gerede davayı kazandı! Aylık 5 bin TL nafaka

Bennu Gerede davayı kazandı! Aylık 5 bin TL nafaka

'Tam kurtuldum derken!'

'Tam kurtuldum derken!'

Sıradaki Haber