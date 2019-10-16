Formsante Dergisi için çekilen pozunu paylaşan Tuvana Türkay, daha önce de paylaştığı ama sildiği fotoğrafı yeniden yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına meslektaşı Onur Tuna da kayıtsız kalamadı. Tuna, “Ne desem?” mesajını yazdı. Tuvana ise, "Not al, hepsini bana söylersin” yanıtını verdi.

Tuna ile Türkay, 'Ağır Romantik' filminde birlikte rol almıştı.



