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08.12.2019 - 12:21 |

Nur Fettahoğlu: Kendimi çok fazla eleştiririm

'Babil' dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Nur Fettahoğlu, MAG dergisinin aralık sayısı için objektif karşısına geçti.

Nur Fettahoğlu: Kendimi çok fazla eleştiririm

Sorulara samimi cevaplar veren Nur Fettahoğlu, “Kendinizi eleştirdiğiniz durumlar oluyor mu?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Elbette. Hatta kendimi biraz fazla ‘döverim’. Ama işe yarıyor. Önceleri bu eleştiri yıpratıcı olabiliyordu. Neredeyse Anka kuşu misali, içimde kendimi yakıyor, sonra küllerimden yeniden var etmeye çabalıyordum. Artık Nur’a daha yakınım, onunla savaşmak ve sürekli mücadele etmek yerine ona hak verip onunla hareket ediyorum.”

Güzel oyuncu Babil dizisinden gelen teklifi neden kabul ettiğini de açıkladı. Fettahoğlu, “Senaryoyu okuduğum esnada çok yorgundum açıkçası. Tam da bu yorgunluğun içinde karakterin arayışı ve güçlü duruşu beni çok etkiledi” dedi.

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