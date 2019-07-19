19.07.2019 - 09:03| EMRAH AKÇAAY
Nurgül Yeşilçay: Hala düğün planlıyoruz
Oyuncu Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay, önceki akşam Asmalımescit'te bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.
Nurgül Yeşilçay, "Arkadaşlar teşekkür ederiz, iyiyiz. Eğlenmeye geldik bu akşam. Soracak olursanız hala düğünümüzü planlıyoruz" dedi.
Necati Kocabay, sevgilisinin yurt dışında evlenmek istediği iddiası hakkında, "Evet, olabilir arkadaşlar. Eğer Nurgül Hanım böyle söylediyse doğru söylemiştir" şeklinde konuştu.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.