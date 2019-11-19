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19.11.2019 - 15:01 |

Nurgül Yeşilçay sihirli formülünü paylaştı

Geçtiğimiz gün diyete başladığını söyleyen oyuncu Nurgül Yeşilçay, ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği paylaştı.

Nurgül Yeşilçay sihirli formülünü paylaştı

Nurgül Yeşilçay kilo aldığı zaman uyguladığı, ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği paylaştı: Sabah büyük bir bardak suyun içine yarım limon, bir yemek kaşığı elma sirkesi, yarım çay kaşığı zerdeçal, zencefil tozu ve karabiber atıp içiyorum. Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de yağ yakıyor.

Ünlü oyuncu, geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Diyete başladım" notunu düşmüştü. Nurgül Yeşilçay'ın bu paylaşımı, "Yeni bir proje mi geliyor? sorusunu akıllara getirmişti.

    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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