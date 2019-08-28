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HaberlerCaddeNYFW’e katılacaklar
28.08.2019 - 07:50

NYFW’e katılacaklar

Başarısını uluslararası platforma taşıyan Raisa Vanessa, 8 Eylül’de New York Moda Haftası kapsamında gerçekleştireceği defileyle 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ‘The Lambada’yı modaseverlerin beğenisine sunacak.

NYFW’e katılacaklar

Koleksiyon için tasarımcı kardeşler, 80’li yılların sonunda Brezilya’da yayılan lambada dansından ilham aldı. İlk kez katılacakları moda haftasında, 50 tasarımın sergileneceği defilede, özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar, feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşti.

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