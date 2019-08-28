NYFW’e katılacaklar

Koleksiyon için tasarımcı kardeşler, 80’li yılların sonunda Brezilya’da yayılan lambada dansından ilham aldı. İlk kez katılacakları moda haftasında, 50 tasarımın sergileneceği defilede, özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar, feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşti.