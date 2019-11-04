'O Ses Türkiye'de sürpriz evlilik teklifi!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri üyeliklerini Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın yaptığı 'O Ses Türkiye'nin yeni bölümü, 3 Kasım Pazar akşamı ekrana geldi.

Sahnede 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısını seslendiren Abdullah Kılıç alı yarışmacı, jüri üyelerinden Seda Sayan'ı döndürmeyi başardı.

Abdullah Kılıç performansının ardından jürinin iznini alarak kendisini desteklemeye gelen kız arkadaşını sahneye davet etti ve evlilik teklifinde bulundu. Beyazıt Öztürk, çifti yalnız bırakmadı ve esprileriyle kırdı geçirdi. Sahnede evlilik teklifi alan genç kadın ise büyük mutluluk yaşadı.