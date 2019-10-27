Ödüllü parmaklardan görkemli açılış

Gürcistan’ın yetiştirdiği Liszt Ödüllü piyanist Nino Gwetadzade, müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini Cemi’i Can Deliorman’ın yaptığı Gedik Filarmoni Orkestrası’nın yeni sezon açılışında, İBB Kültür AŞ ortaklığıyla sahne alacak. Sanatçı, 30 Ekim akşamı Cumhuriyet Dönemi bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin’in piyano konçertosunu Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yorumlayacak. Gwetadzade, “Türkiye’de ilk defa çalacağım, sabırsızlanıyorum. Bir bestecinin doğduğu topraklarda yarattığı eseri çalmak, büyük sorumluluktur. Bu eserde klasik Batı müziğiyle Türk folklor tınıları çok iyi harmanlanmış. Orkestrayla ilginç bir iş birliğine imza atacağımızı umuyorum” dedi.



‘Şanslıydım’



Sanat hayatından da bahseden Gwetadzade, şunları söyledi: “Müzik yaşamımı hiçbir zaman kariyer olarak görmedim. Klasik müzik, dört yaşımdan beri benimle. Şanslıydım, çünkü çok iyi hocalarım oldu ve inanılmaz salonlarda çalma şerefine nail oldum. Zaman ilerledikçe, orkestralarla çalmak daha çok hoşuma gitti ve bu sene altıncı solo albümümü kaydettim. 2020’deyse, kurucularından olduğum ve sanat yönetmenliğini üstlendiğim Naarden Uluslararası Piyano Festivali’nin ikincisini gerçekleştireceğiz.”