Oğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket! Her şeyi sildi

Evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir şekilde ayrılan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, Instagram üzerinden birbirlerini takip ediyorlardı. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabındaki her şeyi temizleyen Koç, bu hareketiyle hayranlarını şaşırttı.

Hesabındaki tüm fotoğrafları silen ardından eski aşkını takipten çıkartan şarkıcı, "Sıfırdan başlıyor" yorumlarına sebep oldu. Oğuzhan Koç'un takipten çıkma hamlesine Yağmur Tanrısevsin'den karşılık geldi.