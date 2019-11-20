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20.11.2019 - 10:50 |

Oğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket! Her şeyi sildi

Geçtiğimiz haftalarda dört yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları sildi.

Oğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket! Her şeyi sildi

Evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir şekilde ayrılan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, Instagram üzerinden birbirlerini takip ediyorlardı. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabındaki her şeyi temizleyen Koç, bu hareketiyle hayranlarını şaşırttı.

Hesabındaki tüm fotoğrafları silen ardından eski aşkını takipten çıkartan şarkıcı, "Sıfırdan başlıyor" yorumlarına sebep oldu. Oğuzhan Koç'un takipten çıkma hamlesine Yağmur Tanrısevsin'den karşılık geldi.

Oğuzhan Koçtan şaşırtan hareket Her şeyi sildi

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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