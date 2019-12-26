Okan Buruk oğlunun favorisi

Ali ile birlikte zaman geçirmek için alışveriş merkezine geldiklerini söyleyen Okan Buruk, yılbaşında ailesiyle olacağını belirtti.

Sohbetin devamında basın mensuplarının Ali Yiğit'e ’En sevdiğin futbolcu kim?’ sorusunu sordu. Küçük Buruk, "Ben en çok Messi’yi beğeniyorum. Türk futbolculardan ise en çok babamı beğeniyorum” dedi.