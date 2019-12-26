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26.12.2019 - 08:00 | | UMUT ÜNVER

Okan Buruk oğlunun favorisi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün oğlu Ali Yiğit ile birlikte Akmerkez'de görüntülendi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden ikiliden Ali Yiğit, favori futbolcularını açıkladı.

Okan Buruk oğlunun favorisi

Ali ile birlikte zaman geçirmek için alışveriş merkezine geldiklerini söyleyen Okan Buruk, yılbaşında ailesiyle olacağını belirtti. 

Sohbetin devamında basın mensuplarının Ali Yiğit'e ’En sevdiğin futbolcu kim?’ sorusunu sordu. Küçük Buruk, "Ben en çok Messi’yi beğeniyorum. Türk futbolculardan ise en çok babamı beğeniyorum” dedi.

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