22.08.2019 - 12:16
Ölmeye vakti yok!
2020 yılında gösterime girmesi beklenen 25'inci 'James Bond' filminin adı 'No Time To Die' (Ölmeye Vakit Yok) olarak açıklandı.
'No Time To Die', Daniel Craig'in İngiliz ajanı canlandırdığı son film olacak. 51 yaşındaki oyuncu, daha önce 4 filmde 'James Bond'u canlandırmıştı.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.