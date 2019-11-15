MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriÖnce ev sonra araba
15.11.2019 - 07:50 |

Önce ev sonra araba

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün İstinye Park'da objektiflere takıldı.

Önce ev sonra araba

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Akalın ve ailesi, birlikte çıktıkları alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda görüntülendiler.

Geçtiğimiz haftalarda aldığı 4 bin 200 liralık oyuncak ev ile gündem olan Demet Akalın, bu sefer kızına 1300 TL'lik akülü araba aldı. Arabasını kullanarak alışveriş merkezinden çıkan Hira'nın keyfi yerindeydi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Demet Akalın ve Okan Kurt, özel araçlarının gelmesi ile iyi çalışmalar dileyerek, alışveriş merkezinden ayrıldılar.

Önce ev sonra araba

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Modern Ceylan’

‘Modern Ceylan’

Çağrı yaptı

Çağrı yaptı

Gönüllüler buluştu

Gönüllüler buluştu

Anlamlı ödül

Anlamlı ödül

Sıradaki Haber