Önce ev sonra araba

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Akalın ve ailesi, birlikte çıktıkları alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda görüntülendiler.

Geçtiğimiz haftalarda aldığı 4 bin 200 liralık oyuncak ev ile gündem olan Demet Akalın, bu sefer kızına 1300 TL'lik akülü araba aldı. Arabasını kullanarak alışveriş merkezinden çıkan Hira'nın keyfi yerindeydi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Demet Akalın ve Okan Kurt, özel araçlarının gelmesi ile iyi çalışmalar dileyerek, alışveriş merkezinden ayrıldılar.