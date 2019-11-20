Onur Büyüktopçu'dan 'Damat Bayıldı' sorusuna esprili yanıt

'Kiralık Aşk' dizisiyle ünlenen ardından 'Yemekteyiz' programında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu, birkaç ay önce Tv8'den ayrılmıştı. Ardından Show TV ekranlarında yayınlanan 'Damat Bayıldı' programında sunuculuk yapan Büyüktopçu'nun ekran macerası kısa sürdü.

Erken finalin ardından ortalarda görünmeyen oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Çoğu soruya içtenlikle yanıt veren Büyüktopçu, Tv8 ile bir kırgınlık yaşanmadığını belirtirken, 'Damat Bayıldı'nın neden bittiği sorusuna da esprili bir cevap verdi. Oyuncu "Neden erken final yaptı" sorusuna 'İzlemediniz' dedi.