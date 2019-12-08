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08.12.2019 - 15:27 |

Onur Tuna iddialara yanıt verdi: Nerem estetik?

Fox ekranlarında yayınlanan 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Onur Tuna, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Oyuncu, hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt verdi.

Onur Tuna iddialara yanıt verdi: Nerem estetik?

 

Geçtiğimiz günlerde burnuna estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Onur Tuna, Hürriyet'ten Hakan Gence'yle yaptığı röportajda bu konuya açıklık getirdi.

Tuna iddialara gülerek, 'Neremde estetik olacak? Burnum yamuk. Tabii ki yok' dedi. Hayranları tarafından sibirya kurduna benzetilmesine de rahatsız olmadığını belirterek, 'Sibirya kurduna da patatese de benzetebilirler, böyle şeyler benim için sorun değil' dedi.

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