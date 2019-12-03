Orhan Kural, Cem Yılmaz'a karşı kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural’ın sosyal medya üzerinden kendisi hakkında, "Orhan Kural Bey sizi, sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" şeklinde paylaşımda bulunan komedyen Cem Yılmaz hakkında açtığı 10 bin TL’lik manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

“Başıma gelmedik şey kalmadı”

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davacı Prof. Dr. Orhan Kural ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Prof. Dr. Orhan Kural, “Benim amacım gençleri korumaktır. Tütün sektörü, sigara bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar konusunda, davalının kötü örnek olacağını düşünüyorum. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başkaca kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı” dedi.

“Hep güçlüler kazanıyor”

Kararını açıklayan mahkeme, davanın reddine karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Kural gözyaşlarını tutamayarak, “Ne menfaatim var benim buraya gelerek, gençleri kurtarmak için yıllardır uğraşıyorum. Şu anda bile Güneşli’ye gidiyorum, birkaç genç sigaraya başlamasın diye. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devamı için yılmayacağım” ifadelerini kullandı.