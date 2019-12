OTiZMLi BiREYLERE CANDAN DESTEK

Otizmli bireylerin yararına her yıl düzenlenen Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali, Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta kapılarını açtı. İş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinin ilgi gösterdiği şenliğin ilk günü, renkli etkinliklere sahne oldu. Mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın ‘The Timekeeper’ kitabının imza gününü düzenlendiği etkinlikte, Psikiyatrist Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu ‘Kader Motifi’, finans okuryazarı Özlem Denizmen de ‘3 Kumbara: Harçlık’ başlığı altında seminer verdi.

Organizasyonda; giriş ücreti, yılbaşı alışveriş sepetleri, seminerler ve çekiliş bilet ücretleri gibi, elde edilen gelirin tamamı, Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak. Festivale, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Defne Bahar, Berna Sağlam, Dilek Türker, Şah Yaycı, Nazlı Çelik ve Banu İpeker katıldı.