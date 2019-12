Oyuncu Danny Aiello yaşamını yitirdi

86 yaşındaki oyuncu Danny Aiello'nun ailesi tarafından duyurulan habere göre, sevilen aktör hayatını kaybetti.

Danny Aiello, 1989 yapımı ‘Do The Right Thing’ (Doğru Şeyi Yap) filmindeki 'pizzacı Sal' rolü ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar’a aday gösterilmişti. Aiello, Madonna’nın ‘Papa Don’t Preach’ şarkısına çektiği 1986 tarihli klibinde de ünlü şarkıcının babasını oynamıştı. ‘Godfather’ (Baba) serisinin ikinci filminde küçük bir rol alan Aiello, 1987 yapımı ‘Moounstruck’ filminde de şarkıcı Cher’in oynadığı 'Loretta' karakterinin nişanlısı olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Cher, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Hoşça kal sevgili Danny Aiello. Danny büyük bir aktördü. Dahi komedi aktörüydü. Çok gülerdik. Moonstruck’u çekerken hayatımın en mutlu zamanlarından biriydi. O da o mutlu zamanın bir parçasıydı” ifadelerini kullandı.