MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Oyuncu Danny Aiello yaşamını yitirdi
14.12.2019 - 10:53 |

Oyuncu Danny Aiello yaşamını yitirdi

ABD'li aktör Danny Aiello, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Aiello'nun 12 Aralık'ta öldüğünü açıkladı.

Oyuncu Danny Aiello yaşamını yitirdi

86 yaşındaki oyuncu Danny Aiello'nun ailesi tarafından duyurulan habere göre, sevilen aktör hayatını kaybetti.

Danny Aiello, 1989 yapımı ‘Do The Right Thing’ (Doğru Şeyi Yap) filmindeki 'pizzacı Sal' rolü ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar’a aday gösterilmişti. Aiello, Madonna’nın ‘Papa Don’t Preach’ şarkısına çektiği 1986 tarihli klibinde de ünlü şarkıcının babasını oynamıştı. ‘Godfather’ (Baba) serisinin ikinci filminde küçük bir rol alan Aiello, 1987 yapımı ‘Moounstruck’ filminde de şarkıcı Cher’in oynadığı 'Loretta' karakterinin nişanlısı olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Cher, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Hoşça kal sevgili Danny Aiello. Danny büyük bir aktördü. Dahi komedi aktörüydü. Çok gülerdik. Moonstruck’u çekerken hayatımın en mutlu zamanlarından biriydi. O da o mutlu zamanın bir parçasıydı” ifadelerini kullandı.

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elindeki dosya dikkat çekti

    Elindeki dosya dikkat çekti

    Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

    Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

    Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

    Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

    Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

    Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

    Sıradaki Haber