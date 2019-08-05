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05.08.2019 - 16:22

Oyuncu Suna Akbel vefat etti, sessiz sedasız defnedildi

TRT’nin efsane sunucularından Can Akbel’in eşi, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Suna Akbel, 5 gün önce yaşamını yitirdi. Usta sanatçı, Çengelköy Mezarlığı’nda sessiz sedasız toprağa verildi.

Oyuncu Suna Akbel vefat etti, sessiz sedasız defnedildi

Eşi Can Akbel’le radyo programları da sunan tiyatro oyuncusu Suna Akbel hayatını kaybetti. Acı haberi, sanat dünyasından duyurduğu acı haberler nedeniyle 'felaket tellalı' lakabını alan Onur Akay verdi.

TRT'de yıllarca 'Güne Bakış' programını sunan ve 2015 yılında vefat eden efsanevi spiker Can Akbel’den, bir dönem sunuculuk yapan Cansu Akbel adında bir kız çocuğu olan usta oyuncu, çok sayıda tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıktı.

Tozkoparan 29. Bölüm 2. Fragmanı.
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