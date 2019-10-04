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04.10.2019 - 11:42 |

Ozan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu

DJ ve aranjör Ozan Doğulu, 2007 yılında evlendiği 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı. Çiftin boşanmasına, Ozan Doğulu'nun birlikte albüm çıkardığı Kübra Hera Aslan'ın neden olduğu iddia edilmişti. Bir mekanda görüntülenmelerinin ardından sevgili oldukları ortaya çıkan ikilinin aşkı doludizgin devam ediyor.

Ozan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ozan Doğulu-Hera Aslan çifti, kural bozdu. Doğulu, sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını kalp emojisi ile paylaştı. Hera ise kendi fotoğrafını, "Hiçbir şey yazmak istemiyorum" notu ile yayınladı.

Ozan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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