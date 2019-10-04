Ozan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ozan Doğulu-Hera Aslan çifti, kural bozdu. Doğulu, sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını kalp emojisi ile paylaştı. Hera ise kendi fotoğrafını, "Hiçbir şey yazmak istemiyorum" notu ile yayınladı.