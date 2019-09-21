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21.09.2019 - 08:53 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Özge Özder'den 'Mucize Doktor' açıklaması

Oyuncu Özge Özder, bir yıl aradan sonra yeniden setlere döndüğü 'Mucize Doktor' dizisi hakkında konuştu.

Özge Özder'den 'Mucize Doktor' açıklaması

Geçen yıl 'Senle Ben' isimli şarkıda düet yapan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, şimdi de 'Biz Bize' isimli şarkıya düet yapmaya hazırlanıyor. Önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede objektiflere takılan ikili, "10 güne kadar yeni bir düet geliyor. Şarkımızın ismi 'Biz Bize'. Tam bir sonbahar şarkısı. Önümüzdeki günlerde klip de çekilecek" dedi.

"İNSANLAR ŞİDDET GÖRMEKTEN YORULDU"
'Mucize Doktor' dizisiyle bir yıl aradan sonra yeniden setlere dönme heyecanını yaşadığını söyleyen Özge Özder, "Dizi çok güzel tepki aldı. İnsanlar artık biraz şiddet görmekten yorulduklarını, daha farklı sözü olan işleri istediklerini dile getirmişler sosyal medyada. Beni çok mutlu etti açıkçası. Bu dizi tam bir sosyal sorumluluk içeren proje oldu ve bu projede olmak beni çok mutlu etti. İçime sinen bir proje oldu" şeklinde konuştu. 

    21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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