Özgün'den otizmli çocukların yuhalandığı iddialarına tepki!

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda bir grup velinin, okulda otizmli çocukları istemediği için yuhalayarak protesto ettiği iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan valilik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kendi de özel bir çocuğa sahip olan şarkıcı Özgün ise bu durumdan duyduğu üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

2012 yılında Nida Uğurlu ile evlenen ve bu evlilikten Ediz adında Down sendromlu bir oğlu olan Özgün, sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialara sitem etti.

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan başarılı müzisyen, “Bu nasıl bir terbiyesizlik, ukalalık, ahlaksızlık, kendini bilmezliktir. Sınıf kapattırmaya çalışmak, yuhalamak, farklı kapılardan okula aldırmak, farklı yemek saatleri. Eşit şartlarda eğitim, yaşamak, insan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır. Sen kim oluyorsun arkadaş! Toplumumuzda asıl korkulması gereken bu ve bunun gibi zihniyetli insancıklardır. Senin evladına farklı gelişim gösteren bir çocuk paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı, liderlik ruhunu, koşulsuz sevgiyi, insanlığı öğretir. Sen ne öğretiyorsun arkadaş” diyerek tepkisini dile getirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya üzerinden hızla yayılan görüntüler sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma başlattı. Aksaray Valiliği de bir okulda ‘otizmli öğrencilerin yuhalandığı’ iddialarını yalanlayarak, olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı.