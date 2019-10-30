Geçtiğimiz günlerde eşi Berkay’ın düzenlediği sürpriz doğum günü partisi ile yeni yaşını kutlayan Özlem Ada Şahin, kutlamalara devam ediyor. Kız arkadaşları birlikte birlikte bir restoranda buluşarak tekrar doğum günü pastası kesen Özlem Ada Şahin, kızı Arya ile birlikte mumları söndürerek yeni yaşını kutlamayı sürdürdü.

Buluşma sonrası kızı Arya’yı Magic World’e götürerek, birlikte oyunlar oynadığı gözlenen Özlem Ada Şahin, çıkışta aracını valeden teslim alarak gözlerden uzaklaştı.