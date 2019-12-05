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05.12.2019 - 07:50 |

Parlak kombin

David Beckham, önceki gün Miami’de düzenlenen Dior Men’s Sonbahar 2020 Koleksiyonu’nun defilesine katıldı.

Parlak kombin

David Beckham, önceki gün Miami’de düzenlenen Dior Men’s Sonbahar 2020 Koleksiyonu’nun defilesine katıldı. Art Basel Miami’de gerçekleşen moda şovuna ilgi yoğundu. Davetliler arasında Nina Dobrev, DJ Khaled, Ricky Martin, Kate Moss, Winnie Harlow, Grigor Dimitrov ve Xavier Dolan gibi isimlerin bulunduğu etkinlikte eski futbolcu, parlak kombiniyle dikkat çekti.

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
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