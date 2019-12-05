05.12.2019 - 07:50 |
Parlak kombin
David Beckham, önceki gün Miami’de düzenlenen Dior Men’s Sonbahar 2020 Koleksiyonu’nun defilesine katıldı.
David Beckham, önceki gün Miami’de düzenlenen Dior Men’s Sonbahar 2020 Koleksiyonu’nun defilesine katıldı. Art Basel Miami’de gerçekleşen moda şovuna ilgi yoğundu. Davetliler arasında Nina Dobrev, DJ Khaled, Ricky Martin, Kate Moss, Winnie Harlow, Grigor Dimitrov ve Xavier Dolan gibi isimlerin bulunduğu etkinlikte eski futbolcu, parlak kombiniyle dikkat çekti.