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28.12.2019 - 11:22 |

Pelin Karahan'dan oğluna doğum günü

Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları oldu. Ali Demir dün 5 yaşına bastı.

Pelin Karahan'dan oğluna doğum günü

Bedri Güntay ile eşi Pelin Karahan, 5 yaşına basan oğulları Ali Demir için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Güzel oyuncu, doğum günü fotoğrafını, "İyi ki doğdun ilk göz ağrım" notuyla Instagram'da paylaştı. Bedri Güntay ise aile fotoğrafına, "Baba olduk seninle... Arkadaş, aile olduk... Bir olduk... Can olduk... Nefes olduk... O kadar çok şey olduk ki, sen olduk be arkadaş! Seni, sizi her şeyden çok seviyorum... İyi ki doğdun benim aslan oğlum!" mesajını yazdı.

Pelin Karahan, oğlu için mutfağa girdi ve ona doğum günü pastası yaptı.

Pelin Karahandan oğluna doğum günü

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    Cadde Yazarları

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