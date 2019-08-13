'Popülerlik değiştirmedi'

Oynadığı projelerle adından söz ettiren Burcu Özberk, popüler olduktan sonra hayatında bir şeyin değişmediğini söyledi. Kanal D’de ekrana gelen ‘Afili Aşk’ dizisinde Ayşe karakterini canlandıran oyuncu, “Hayatımda hiçbir şey değişmedi, yani yaşam biçimimi ve düşüncemi etkileyecek bir değişim olmadı en azından...” açıklamasını yaptı.



Tiyatroyu çok özlediğini belirten Özberk, “Artık gün aşırı dilime vuruyor, “Tiyatro yapmak istiyorum” diye... Tatbikat Sahnesi’ndeki atmosferi yaşayacağım, o disiplinde çalışacağım ve aynı heyecanı hissedeceğim insanlarla bir arada olmayı diliyorum. Seneye kendimi şaşırtacağım ve dönüştüreceğim bir çalışma içinde olmayı çok istiyorum” dedi.











