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HaberlerCaddeQuaresma'nın alışveriş keyfi
12.10.2019 - 12:33 |

Quaresma'nın alışveriş keyfi

Yeni sezon transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş'tan ayrılıp Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Quaresma'nın alışveriş keyfi

Akşam saatlerinde eşi ile birlikte İstinyePark'a gelen Ricardo Quaresma, Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

Özellikle spor giyim mağazalarından alışveriş yapan Portekizli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen siyah-beyazlı takımın taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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