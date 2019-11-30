Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor

Instagram sayfasında Erdal Tosun ile fotoğrafını paylaşan reha Özcan, altına şu notu düştü:

"Konservatuvarın ilk günü Erdal girdi kapıdan...

- Ne okuyorsunuz?

- Hamlet

- Hala Hamlet mi okuyorsunuz?

O günden sonra hep bir yenilik aradı. Çok bilgili ve bilgeydi. Çok okurdu. Çok severdi... Özlemi dinmiyor...Çok özleniyor... Bu son filmimizden... Ankara Kalesi'nde çekim... Dron ile çekilecek, hava rüzgarlı. Bu dronu aratmayın gece gece bize, düşer bu rüzgarda... Aradık..."