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30.11.2019 - 12:25 |

Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor

Oyuncu Erdal Tosun, 30 Kasım 2016 tarihinde Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Reha Özcan,meslektaşı ve yakın dostu Erdal Tosun'u üçüncü ölüm yıldönümünde andı.

Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor

Instagram sayfasında Erdal Tosun ile fotoğrafını paylaşan reha Özcan, altına şu notu düştü:
"Konservatuvarın ilk günü Erdal girdi kapıdan...
- Ne okuyorsunuz?
- Hamlet
- Hala Hamlet mi okuyorsunuz?
O günden sonra hep bir yenilik aradı. Çok bilgili ve bilgeydi. Çok okurdu. Çok severdi... Özlemi dinmiyor...Çok özleniyor... Bu son filmimizden... Ankara Kalesi'nde çekim... Dron ile çekilecek, hava rüzgarlı. Bu dronu aratmayın gece gece bize, düşer bu rüzgarda... Aradık..."

Reha Özcan, Erdal Tosunu unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor

30 Kasım 2019 Magazin Bülteni30 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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