Renkli parti

FOX, yeni yayın dönemini çok sayıda ünlü ismin katıldığı renkli bir davetle kutladı. Hotel Raffles Istanbul’daki organizasyona, Taner Ölmez, Onur Tuna, Hazal Türesan, Özge Özder, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Tuvana Türkay’ın da aralarında bulunduğu oyuncular katıldı. Çağla Şıkel’in konuşmasıyla başlayan gece, Sertab Erener’in şarkılarıyla devam etti.

‘Sevdam Ağlıyor’la performansına başlayan sanatçı, yaklaşık iki saat sahnede kalarak, konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.