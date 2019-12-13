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13.12.2019 - 07:50 |

‘RİVAYET RADYOSU’ SAHNELENDİ

Sabahattin Ali’nin ‘Değirmen’ ve ‘Sırça Köşk’ hikayelerinden derlenen ‘Rivayet Radyosu’, DasDas’ta Vodafone Red First müşterilerine özel olarak sahnelendi.

‘RİVAYET RADYOSU’ SAHNELENDİ

Sabahattin Ali’nin ‘Değirmen’ ve ‘Sırça Köşk’ hikayelerinden derlenen ‘Rivayet Radyosu’, DasDas’ta Vodafone Red First müşterilerine özel olarak sahnelendi. Mert Fırat’ın sesiyle hayat verdiği hikayelere, Korhan Futacı ve orkestrası eşlik etti. Organizasyonu kaçıran Red’liler, etkinliği Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek.

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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