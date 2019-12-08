08.12.2019 - 16:20 |
Rıza Esendemir: Radyo ve televizyon programı yolda
Şarkıcı İrem Derici’nin eski eşi başarılı radyocu Rıza Esendemir geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.
Rıza Esendemir bir kız arkadaşıyla alışveriş merkezinde, uzun süre kışlık alışveriş yapıp vakit geçirdi.
Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Esendemir, “Her şey çok güzel gidiyor; yeni yılda radyo programının yanı sıra birde televizyon programı ile ilgili çalışmalarımız var, ilerleyen zamanlarda kesinleşmiş olur“ tarzında konuştu.