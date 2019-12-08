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08.12.2019 - 16:20 |

Rıza Esendemir: Radyo ve televizyon programı yolda

Şarkıcı İrem Derici’nin eski eşi başarılı radyocu Rıza Esendemir geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.

Rıza Esendemir: Radyo ve televizyon programı yolda

Rıza Esendemir bir kız arkadaşıyla alışveriş merkezinde, uzun süre kışlık alışveriş yapıp vakit geçirdi.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Esendemir, “Her şey çok güzel gidiyor; yeni yılda radyo programının yanı sıra birde televizyon programı ile ilgili çalışmalarımız var, ilerleyen zamanlarda kesinleşmiş olur“ tarzında konuştu.

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