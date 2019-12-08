Rıza Esendemir: Radyo ve televizyon programı yolda

Rıza Esendemir bir kız arkadaşıyla alışveriş merkezinde, uzun süre kışlık alışveriş yapıp vakit geçirdi.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Esendemir, “Her şey çok güzel gidiyor; yeni yılda radyo programının yanı sıra birde televizyon programı ile ilgili çalışmalarımız var, ilerleyen zamanlarda kesinleşmiş olur“ tarzında konuştu.