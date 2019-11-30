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30.11.2019 - 09:52 | | EMRAH AKÃ‡AAY

RÄ±za KocaoÄŸlu, Cihangir'den taÅŸÄ±ndÄ±

'Ã‡ukur' dizisinin 'AliÃ§o'su RÄ±za KocaoÄŸlu, Ã¶nceki gece arkadaÅŸlarÄ± ile Cihangir'de bir mekanda eÄŸlendi.

RÄ±za KocaoÄŸlu, Cihangir'den taÅŸÄ±ndÄ±

Mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± patlayan flaÅŸlardan rahatsÄ±z olan RÄ±za KocaoÄŸlu, "Ben size el uzatÄ±yorum siz benim fotoÄŸrafÄ±mÄ± Ã§ekiyorsunuz. Ã‡ok kÄ±rÄ±ldÄ±m" dedi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, eski semti Cihangir'den ArnavutkÃ¶y'e taÅŸÄ±nmasÄ± sorulunca cevap vermeden, kendisini bekleyen araca binerek eski semtinden ayrÄ±ldÄ±.Â

RÄ±za KocaoÄŸlu, Cihangirden taÅŸÄ±ndÄ±

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