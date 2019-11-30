RÄ±za KocaoÄŸlu, Cihangir'den taÅŸÄ±ndÄ±

Mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± patlayan flaÅŸlardan rahatsÄ±z olan RÄ±za KocaoÄŸlu, "Ben size el uzatÄ±yorum siz benim fotoÄŸrafÄ±mÄ± Ã§ekiyorsunuz. Ã‡ok kÄ±rÄ±ldÄ±m" dedi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, eski semti Cihangir'den ArnavutkÃ¶y'e taÅŸÄ±nmasÄ± sorulunca cevap vermeden, kendisini bekleyen araca binerek eski semtinden ayrÄ±ldÄ±.Â