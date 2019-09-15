'Rol gereği öpüşmeyenleri anlamıyorum, ben öpüşürüm!'

12 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara 'merhaba' diyen yeni dizi Şampiyon, ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Dizide 'Yaman Günaltay' adlı antrenörü canlandıran Erdal Özyağcılar, mesleği ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan Özyağcılar, "Rol gereği öpüşmeyenleri de anlamıyorum. Ben öpüşürüm abi" çıkışıyla mesleğine olan düşkünlüğünün altını çizdi.

"BEN ÖPÜŞÜRÜM"

Özyağcılar "Rol gereği öpüşmeyenleri de anlamıyorum. Ben öpüşürüm abi. İşimiz bu. Gerçekten hikayeyi güçlü kılan bir şey varsa onu oynarım." açıklamasını yaptı.

"TÜRK SİNEMASINDA İLK DEFA P....NK ROLÜNÜN BEN OYNADIM"

71 yaşındaki usta sanatçı "Meslekte kırmızı çizgileriniz var mı" sorusuna "Bana yollanan rollerin hepsi bir süzgeçten geçirilmiş oluyor. Her rolü oynarım. Mesela Türk sinemasında ilk defa p...nk rolü oynayan benim. Birçok oyuncu kabul etmemiş ama ben hiç düşünmeden kabul ettim. Ben rol ayırmam. İçi boş olmasın yeter. Önemli olan topluma mesaj vermesi. Oyuncunun egosu olur ama o ego insan ilişkilerine yansıdığı zaman tatsız olur" sözlerle yanıt verdi.