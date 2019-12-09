Rota İç Anadolu

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, rotasını İç Anadolu’ya çevirdi. Çankırı ve Kastamonu’yu kapsayan, Rotahane ve Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen seyahate; Fadik Sevin Atasoy, Tuğba Özerk, Reyhan Karaca ve Turgay Başyayla da eşlik etti. Doğal ürünlerin sunulduğu Omar Çavuş Çiftliği’yle başlayan Çankırı turu, camiler, türbeler, milli park, yayla, ören yeri, mağara ve müzelerle devam etti. Grup, ikinci gün ise Ilgaz Dağı’nı, Orta Sakaeli Kaya Mezarları’nı ve Yeraltı Şehirleri’ni keşfetti.