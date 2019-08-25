Sabriye Şengül'den bilinçsiz silah kullanıma tepki

Profesyonel Dünya Kickboks şampiyonu Sabriye Şengül, bilinçsiz silah kullanıma sosyal medyadan tepki gösterdi. Milli sporcu Sabriye Şengül, magandalara ve bilinçsiz silah kullanımına karşı resmi sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

Bilinçsiz silah kullanımının ve magandalığın arttığı son dönemlerde, Milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal sorumluluk projesi adına bir adıma imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerine uyarıda bulunan Şengül, 'Bilinçsiz silah kullanmayalım. Kimsenin hayatını, yaşamını elinden almayalım. Bu işin yeri poligonlar' dedi. Sabriye Şengül'ün paylaştığı bu videoya binlerce beğeni ve tebrik mesajları yağdı.