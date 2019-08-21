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21.08.2019 - 09:31

Safiye Soyman'ı ağlatan şarkı

Şarkıcı Aslı Zen, önceki gün Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

Safiye Soyman'ı ağlatan şarkı

Aslı Zen, konuklar arasında yer alan meslektaşı Safiye Soyman’a bir sürpriz hazırlamıştı. Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Aköz (42) için yazılan parçayı Umut Açıkgöz ile birlikte seslendirdi.

"ŞİMDİ SADECE GÖZLERİYLE KONUŞABİLİYOR"
Gözyaşlarına boğulan Safiye Soyman, “Harun iki üniversite bitirdi. Çok başarılı bir iş adamıydı. 20 yıl önce bu rahatsızlığa yakalandı. Hayatımız bir anda değişti. Şimdi sadece gözleriyle konuşabiliyor” dedi.

Canlı bombanın yakalanma anı kameradaŞanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.
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