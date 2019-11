Sagopa Kajmer yeni şarkısı 'Toz Taneleri' ile gündem oldu

Sevilen rapçi Sagopa Kajmer hayranlarının uzun süredir beklediği 'Toz Taneleri' şarkısının klibi, saatler içinde 400 bin kişi tarafından izlendi. Google günlük aramada 'Sagopa Kajmer' ismi, 50 binden fazla aranarak trend aramalar içine girdi.

'Toz Taneleri' şarkısının sözleri şöyle:

Hüznümün en yükseğinden şöyle baksan manzarama gözlerini alamazdın.

Gözlerini alırdılar.

Mazi bazen mavi,bazen haki,bazen zifir ve mazidekiler bazen şeker bazen zehir.

Karanlığa yanaşır aydınlık limana yanaştığı gibi geminin.

Güzellik arayışında çirkin.

İçinde çok kişi var terk etmediğin.

Yapamasan da olsaydı en azından sarf etmişliğin.

Kaç kendinden, yarış mesafelerle.

Ya da korkma seni kurtar savaş süvarilerle.

Bak ben kopardım güneşten parçalar ellerimle,fırlattım onun kardan adamlarına var gücümle.

Eksik kalan şiirlerini topluyorum bugünlerde ömrümün ve çıplak ayaklarımın izleri asfaltta.

İki kişilikken teke düştüm hayatta ama duble söyledim rakımı masama inatla.

Uçur beni rüzgar toz taneleri gibi buradan uzağa doğru.

Gel beni kurtar,alalım başımızı gidelim uzağa doğru.

Elimde bir gül var, dikenleri sivri batar tenime doğru

Bu kaçıncı ihtar hayatın iki dudağı arasından yüzüme doğru.

Sakladım benim için beni bana,hatırlatır zor zamanda beni bana diye.

Yaşıyor gibi yapıp aralarında ölü de gezdim ama üzerimden düşen ölü toprağının tozunu tekmeledim sonra.

Nefes kadar hafifledim,iyi,güzel hafifken her şey ağırlaştı hiddetim.

Yerle gök arasında ortaya bakarken gözüm tam o anda içime oturur öküzüm.

Zaman belli zaman gelip yanaklarımdan makas alır.

Gözümün önüne düşer dün ve bugün parçalanır gözümün önünde.

Ah be hayat bir kez de bir dediğimi ikilettirme, duymak istemiyorum işittirme.

Ciğerimi onun mangalında pişirttirme.

Işıkları yuttu gece,kalem uyandı gece gece.

Yarınlarımın cümlelerini kuruyorum şu an hece hece.

Ben mırıldanan adam.

Dilsiz odam sanki okyanusun ortasında ıssız adam.

Uçur beni rüzgar toz taneleri gibi buradan uzağa doğru.

Gel beni kurtar,alalım başımızı gidelim uzağa doğru.

Elimde bir gül var, dikenleri sivri batar tenime doğru

Bu kaçıncı ihtar hayatın iki dudağı arasından yüzüme doğru.

Sakladım benim için beni bana,hatırlatır zor zamanda beni bana diye.