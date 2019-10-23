Şahan Gökbakar 39 oldu

Selin Gökbakar, eşi Şahan Gökbakar ve arkadaşlarını doğum gününde bir araya getirdi. Akşam yemeği yiyip doğum günü kutlayan ekip, geceden renkli kareleri sosyal medya paylaştı.

Ünlü komedyen, geceye katılanlara ve sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Ailem ve dostlarım keyifteyiz. En önemlisi afiyetteyiz, sağlığımız sıhhatimiz yerinde. 39 yıl boyunca köprünün altından çok su aktı ama sevgi ve samimiyet eksik olmadı masamızda. Nice yaşlara beraberce. Ama seneye 'Dirty Forty'! 40'ı farklı kutlayacağız."

YENİ FİLMİ 8 KASIM’DA

Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisinin 6'ncı filmini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Film, 8 Kasım 2019’da beyazperdede olacak.



