Sahnede ustası Sezen Aksu'yu unutmadı

Deniz Seki, kariyerinde hep dirsek temasında olduğu ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkılarının yanı sıra sözü müziği kendisine ait olan parçalardan oluşan repertuvar ile de dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

“Mekanın sahibi burada yok ama mekanı ve şarkılarını bize emanet etti. Mekanın esas sahibine gitsin tüm şarkılar" diyen Deniz Seki, konserinde Sezen Aksu’yu unutmayarak, ustasının sahneden kulaklarını çınlattı.

‘Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki’ konsept konserini izlemeye gelenler arasında; Yeliz, Emel Müftüoğlu, İskender Paydaş, Aynur Aydın, gazeteci Ali Eyüpoğlu, yapımcı Polat Yağcı, sanat yönetmeni Banu Ergenekon gibi birçok ünlü isim vardı.