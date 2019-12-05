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05.12.2019 - 16:54 |

Sahnede ustası Sezen Aksu'yu unutmadı

'Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki' konsept konserlerinin ilkini önceki gece İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde veren Deniz Seki, ustası Sezen Aksu’ya mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

Sahnede ustası Sezen Aksu'yu unutmadı

Deniz Seki, kariyerinde hep dirsek temasında olduğu ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkılarının yanı sıra sözü müziği kendisine ait olan parçalardan oluşan repertuvar ile de dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

“Mekanın sahibi burada yok ama mekanı ve şarkılarını bize emanet etti. Mekanın esas sahibine gitsin tüm şarkılar" diyen Deniz Seki, konserinde Sezen Aksu’yu unutmayarak, ustasının sahneden kulaklarını çınlattı.

‘Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki’ konsept konserini izlemeye gelenler arasında; Yeliz, Emel Müftüoğlu, İskender Paydaş, Aynur Aydın, gazeteci Ali Eyüpoğlu, yapımcı Polat Yağcı, sanat yönetmeni Banu Ergenekon gibi birçok ünlü isim vardı.

Kara delik fotoğrafını çeken Türk: Feryal Özel - Röportaj2019 Nisan'da yayınlanan kara delik fotoğrafını çeken ekibin üyesi, NASA'da çalışan Feryal Özel ile röportaj yaptık.
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Cadde Yazarları

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