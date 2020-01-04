04.01.2020 - 10:26 |
Sahra Şaş'tan 'Kadın' dizisine veda
FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan 'Kadın'da 'Berşan' karakterine hayat veren Sahra Şaş, diziden ayrıldı.
Yakında ekranlara gelecek 'Zemheri' dizisine katılan Sahra Şaş, 'Sevda' karakterini canlandıracak.
Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı 'Zemheri’nin oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor bulunuyor.