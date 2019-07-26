MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSaldırı iddiası!
26.07.2019 - 07:56

Saldırı iddiası!

Tuba Ünsal, geçtiğimiz hafta sevgilisi Caner Karaloğlu’yla İzmir Alaçatı’daki Disco isimli mekana gitti.

Saldırı iddiası!

İddiaya göre, kulüpte samimi bir şekilde dans eden ikiliden Ünsal, yan masada Ebrar Vergili’nin telefonuyla kendilerini çektiğini düşünerek, iş insanının üzerine yürüdü. Bağırmaya başlayan Ünsal’ı sevgilisi Karaloğlu sakinleştirdi.

Ünsal’ı tanımadığını söyleyen Vergili olayı şöyle anlattı: “Arkadaşlarımla gittiğim mekanda telefonla uğraşırken yan masadan bir kadın gelip, telefonumu elimden almaya çalıştı. Adının Tuba Ünsal olduğunu öğrendiğim kişinin sözlü ve fiziksel tacizine uğradım. Daha sonra mekan sahibi araya girdi ve konuyu kapattım.”


Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındıAmasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra tedavi edilen 4 Çayır delicesi kuşu doğaya salındı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Hayranlarıma borçlu hissediyorum'

'Hayranlarıma borçlu hissediyorum'

Kardeş koleksiyonu

Kardeş koleksiyonu

Geçmişe döndü

Geçmişe döndü

Stres attı

Stres attı

Sıradaki Haber