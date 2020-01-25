Sandal tepkisi bitmiyor

Mustafa Sandal’ın kitabı ‘Beni Ağlatma’da adı geçen şarkıcı, “Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı klişe buluyorum. Sanki kadının adı anıldığı zaman onore edilmiş gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Biz ne zamandan beri bir erkekle adımız anıldığında onore olan kişiler olduk ki?” açıklamasını yaptı.