25.01.2020 - 07:50 |
Sandal tepkisi bitmiyor
Defne Samyeli, Eser Yenenler’in sunduğu ‘EYS’ programına katıldı.
Mustafa Sandal’ın kitabı ‘Beni Ağlatma’da adı geçen şarkıcı, “Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı klişe buluyorum. Sanki kadının adı anıldığı zaman onore edilmiş gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Biz ne zamandan beri bir erkekle adımız anıldığında onore olan kişiler olduk ki?” açıklamasını yaptı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.